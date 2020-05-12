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Yaşlı adam bahçede ölü bulundu

RİZE (İHA) – Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşlı bir adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

RİZE (İHA) – Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşlı bir adam evinin bahçesinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda mahalle sakinlerinden ve Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya'nın amcası olan Ali Kahya (95) evinin altındaki bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ali Kahya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Kahya'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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