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Yavru karaca düştüğü dereden boğulmadan son anda kurtuldu

Rize’de ayağı kayan yavru karaca düştüğü derede sürüklenirken boğulmaktan son anda kurtuldu.

Rize'de ayağı kayan yavru karaca düştüğü derede sürüklenirken boğulmaktan son anda kurtuldu.


İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde kayadan yukarıya tırmanmaya çalışan yavru karacanın ayağı kayınca dereye düştü. Derenin şiddetiyle bir süre sürüklenen yavru karaca son anda kara parçasına tutunmayı başarabildi. Kendini dereden dışarıya atabilen yavru karaca koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise Erhan Mahmudoğlu isimli bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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