Yem üretiminde yeni yöntem

Rize'de emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Kaya hobi olarak başladığı hayvancılığı geliştirerek şimdi hayvanları için yem üretmeye başladı. Yem üretirken aşamalarını kayıt ederek video olarak sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, şimdi paylaşımını görüp kendisini arayanlara nasıl yapılacağını anlatıyor.

Yem ücretlerinin fiyatından şikayetçi olan Kaya araştırarak maliyeti düşürmenin yollarını aradı ve 15 metre karelik hobi atölyesinde yem için bir sistem kurdu. Önce karanlık alanda yemleri ortalama 24 saat ile 48 saat arasında suyun içerisinde bekleten Kaya daha sonra yemleri çıkartarak hazırladığı tepsiye seriyor. Tepsiyi yine karanlıkta 24 saat boyunca bekletiyor ama bu kez 24 saatte 3 veya 4 kez su veriyor. 24 saat daha bekleyen yem tohumları yeşermeye hazır oluyor ve raflarda ki yerini alıyor. Raflar ise günlerine göre kısımlara ayrılıyor. 10 günü dolduran yemler artık hayvanlar için hazırlanmış oluyor.

İneklerin süt verimi iki katına çıktı

Kurduğu yem atölyesi sayesinde yüzde 60 kar ettiğini ve yemlerin otlara oranla daha fazla protein verdiğini dile getiren Recep Kaya, aynı zamanda hayvanlardan aldığı sütünde arttığını dile getirdi. Kaya “Son zamanlarda ülkede hayvancılık ve tarım alanında biraz sıkıntı gördüğüm için böyle bir yola başvurdum. Kendi otumu, kendi yemimi kendim üretmeye başladım. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Örneğin 100 liraya mal ettiğiniz bir yemi bu şekilde 40 liraya mal edersiniz. Yani yüzde 60 kazancınız var. 100 liraya mal ettiğiniz bir yemden, atıyorum birim olarak 100 protein alıyorsanız, 40 liraya ürettiğiniz bu yemden 600 protein alıyorsunuz. Burası işin en can alıcı noktası. Daha önce ben ahıra inekleri sağmaya giderken 1 kap süt alıp geliyorduk. Bu yemi yedikten sonra ikinci kap ta dolamaya başladı. Herhalde bu gidişle bizi üçüncü kaba da getirecek” dedi.

"İlk önce karanlık bir yerde tohumlamaya bırakıyoruz"

Sistemin çok basit olduğunu dile getiren Kaya “Bunun yapımı çok kolay, çok basit. İlk önce karanlık bir yerde tohumlamaya bırakıyoruz. 25-30 saat suda bekledikten sonra bunları tavalara dizip karanlık bir yerde 24 saat daha bekletmek zorundayız. Bu arada 3 veya 4 kez de ıslatıyoruz. Daha sonra raflara diziyoruz, onlar kendi kendine büyüyor zaten. Serada da 3-4 bölüm olacak. Örneğin burada 10 günlük var, 5 günlük var, 4 günlük var, 1 günlük var. Bir taraftan bitiyor, diğer taraftan yenisi yetişiyor” ifadelerini kullandı.

15 Metrekare alanda 1 ayda 2 ton yem üretti

Küçücük hobi atölyesini bir üretim haneye çevirdiğini sözlerine ekleyen Kaya “15 metre kare yerde ben yarısını kullanarak ayda 2 ton yem elde ediyorum. 6 tane hayvanım var, yemler terekte kaldı. Bekliyorum hayvanlara verdiğim bitsin de bunları da onlara vereyim diye. Zaten fazla bile gelse 10 günden sonra herhangi bir yere serince orada gelişimine devam eder. Raflarınızı her zaman dolu tutun. Ülkenin hayvancılığının ve tarımının bununla gelişeceğine inanıyorum ben” dedi.

Sosyal medyada gören Kaya'yı aradı

Sosyal medyada yem yetiştirirken videolar paylaşan Kaya gören herkesin kendisine ulaşarak nasıl yapıldığını sorduğunu ve herkesi yem yetiştirme noktasında teşvik ettiğini dile getiren Kaya “Özel eğitimini veriyorum artık bunun. Günde 3-4 kişi gelip nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Arayanlar var onlara anlatıyorum, motorumun arkasına koyuyorum gidiyorum gördüğüme anlatıyorum. Bir şekilde bu tutacak yani, tutmaması için hiçbir sebep yok. Aksine tutması için çok sebep var tutmaması için hiçbir sebep yok. Devletten iş beklemeyin, kendi işinizi kendiniz kurun” şeklinde konuştu.