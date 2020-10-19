Yeni Rize için hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor

Yıkım işleri için mevcut işyerlerinin sahipleri ile görüşmelerin başlayacağını dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onayı ile vatandaşlarla görüşmelerin başlayacağını ifade etti. Metin, “Belediye blokları dediğimiz 23 dönümlük alan ve yine Yağlıtaş Mahallesinde 240 dönümlük bir alan olmak üzere kentsel dönüşüm kapsamında önümüzdeki 1-2 ay içerisinde ilk kazmayı vuracak hale geldik. Rize'deki kentsel dönüşüm ile ilgili gerek rakamlarla ilgili gerek satışlarla ilgili gerek kira değerleri, taşınma değerleri, bütün hepsi bizim açımızdan bitti. Şimdi bakanımızın imzasıyla birlikte vatandaşlarla bire bir görüşmeye başlayacağız” dedi.

Osman Karavin Caddesi boyunca tüm binaların yıkılarak yeniden yapılacağı Rize merkezde ihalelerin tamamlandığını ifade eden Başkan Metin, “Çarşı dediğimiz 23 dönümlük alanda da ihale yapıldı. Bu ihalenin akabinde bizim esnafa sürekli söylediğimiz ‘sizlerle bilgi alışverişinde bulunacağız' hadisesi de önümüzde ki günlerde gerçekleşmiş olacak. GEDAŞ'ın ofislerini kurdurduk. Bakanımız ile görüşüp imzalar atıldıktan sonra da hemen o görüşmeler başlayacak ve artık müteahhide yer teslimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘Yağlıtaş'ta 475 dairenin yapımı yakında başlayacak'

Rize merkeze bağlı Yağlıtaş mahallesinde de kentsel dönüşümün ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa sürede 475 daire için projenin başlayacağını dile getiren Metin, “Hem Yağlıtaş mahallesinde hem de çarşı olarak adlandırılan yerde ihaleler yapıldı. Yağlıtaş mahallesinde bundan bir buçuk ay önce ihalesi yapılmıştı. Müteahhidimiz geldi. Şimdi yine bu görüşmelerin hemen akabinde oradaki ilk etap dediğimiz 87 dönümlük 475 dairenin yapımı yakında başlayacak” şeklinde konuştu.