Yeşil çay pudrasından Detoks çayı üretildi

ÇAYKUR tarafından, Japonlar'ın geleneksel çay seremonilerinde içilen, dünyada 'Matcha' olarak bilinen Karadeniz'in yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrasından, ‘detoks' adı verilen çay geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tokyo ziyareti sırasında ikram edilen, dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. ÇAYKUR tarafından üretilen yeşil çay pudrasından çayın yanı sıra kek, kurabiye ve dondurma da yapılıyor. Çok güçlü antioksidan olduğu belirtilen yeşil çay pudrasından şimdi de ‘detoks' adı verilen çay geliştirildi. Detoks çayı, antioksidan özelliği ile zayıflama, sindirimi kolaylaştırma ve bağışıklığı güçlendirmesi ile tercih ediliyor. Türkiye'de raflarda yerini alan çay, dünya pazarlarına ihraç edilecek.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ‘detoks' adı verilen çayın içeriğinin organik yeşil çaydan üretildiğini belirterek "Kilo verme, zinde tutma, dinlendirici etkisi gibi farklı özellikleri var. 30 günlük kür kutusu halinde hazırladık. Matcha çayı sütle çok daha güzel oluyor. Tesislerimizde ‘Matcha latte' olarak menülere konuldu. Siyah çaydan kimsenin vazgeçmesini istemiyoruz. Bunun yanında farklı tatlar denemek isteyenlere de süt katarak matcha çayı içmesini öneriyoruz. Her yaştan insanın içebileceği ve bağımlılık yapacağını düşündüğümüz bir çay. Pudra olarak kek, kurabiye, hatta ekmeğe bile konulabiliyor. Yeşil çay pudrasından süt ilave edilerek içilebilen farklı bir çeşidini de hazırladık. ‘Mactha Latte' adı verilen çay fincana yarıya kadar 80 derece kaynar su, üzerine yeşil çay pudrası ve sıcak süt eklenerek hazırlanıyor. Kafeteryalarda tercih edilen sütlü çay tüketicilerden ilgi gördü" diye konuştu.