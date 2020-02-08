İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı

Rize’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.

Rize'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. 198 köy yolu ulaşıma kapanırken bazı vatandaşlar yolların kapanması nedeniyle mağduriyet yaşadı.


Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar Köyü Cami altı mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla beraber mahsur kalan Cihan Kurtuluş, İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmak zorunda olduğunu fakat yol kapalı olduğu için yola çıkamadığını söyledi. Kurtuluş, yetkililerin yolu bir an evvel açmasını istediğini dile getirerek, “Aracımla beraber mahsur kadım. İstanbul'a gitmem lazım. Fakat köyden inemiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.