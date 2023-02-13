Yoğun kar yağışı Rize'yi etkisi altına aldı

Rize'de ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Rize'de kar uyarısının ardından dün gece kentte kar yağışı başladı. Bu akşam il merkezi ve ilçelerde etkisini arttıran kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor. Yağmurun başkenti Rize'de yağmur ve kar yağmaması üzerine azalan su kaynaklarından ötürü Rize Belediyesi kuraklık uyarısında bulunmuştu. Belediye tarafından yapılan uyarıda, "İlimizde ve genelde ülkemizde ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı görülmektedir. Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarımızda da ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Son zamanlarda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp, su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz" ifadelerine yer verilmişti.