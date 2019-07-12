Yol için arazisini vermeyen bir kişi 25 haneyi yolsuz bırakıyor

RİZE (İHA) – Rize'nin Güneysu ilçesi Yeni Cami Köyü'nde arazisinden yol geçmesine razı olmayan bir kişi 25 haneyi mağdur etti.

İlçeye bağlı Yeni Cami Köyü Esentepe mevkinde arazisinden yol geçmesine razı olmayan bir vatandaş, 25 haneyi içerisinde kapsayan bölge halkını çileden çıkarttı. Yolu olmayan bölge halkı kendi imkanlarıyla bir kilometrelik dar patika yollardan evine ulaşım sağlıyor. 50 yıldır evlerine yol bekleyen yöre halkı çay bahçesinden topladığı çayı, hastalarını ve eşyalarını sırtlarında ya da el arabasında taşıyorlar. Dar yoldan ulaşım sağlayan köylüler bazen de düşme riskiyle karşı karşıya geliyor.

1969 yılında Yeni Cami Köyü merkezine gelen ana yoldan faydalanmak isteyen köylüler, dar patika yolunda genişleme yaparak ana yola bağlanmak istiyor. Köy muhtarı Mehmet Haskan, 24 hane sahibini ikna ederken, bir kişiyi ikna edemedi. Muhtar Haskan, bir çok kişiyi araya sokmasına rağmen yol sorununu çözüme kavuşturamadı.

Yeni Cami Köyü Muhtarı Mehmet Haskan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada komşular arasında uyum sağlanamadığını ifade etti. 50 yıldır yöre halkının yol sıkıntısı çektiğini ifade eden Haskan “50 yıldır bu yolu başaramadık. Komşular arasında bir türlü uyum sağlayamadık. Biri arazisini veriyor, diğeri vermiyor. En son komşularımız 'evimizin altını duvar yapın o şekilde geçin' dedi. Biz bundan memnun olduk ama bu duvarların maliyeti büyük rakamlar. Biz bunu devletten talep ediyoruz. Devletimiz kendi gelsin baksın, bu mağduriyetimiz ortadan kalksın. Nereden ne şekilde giderilirse ona razıyız” dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Özdoğan ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Olası bir afet ve yangın halinde evlere müdahale edilemeyeceğini belirten Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastalarımız var. El arabasıyla hasta taşıyoruz. Ambulans bile geldiği zaman onlarda şaşırıyor. Çile ile çay taşıyoruz. Teleferik yoksa yandın. Yıllardan beri yol sorunumuz var. 102 yaşında annem var. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve mülki amirlerimizden yardım talep ediyoruz. Şurada bir yangın olsa itfaiyenin müdahale etme şansı hiç yok. Karadeniz bölgemiz yağış alan bir bölge. Evimiz afetten zarar göre devletimizin müdahale etme şansı yok.”

Bir başka köy sakini ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“25 hane, 50 yıldır yol için mücadele verdi. 50 yıl içerisinde bir adım ilerleyemedik. Komşularımız evlerimiz sıkıntıya girer diye arazi vermek istemiyor bize. Benim evimden ana yola tam 300 basamak patika var. Evimde iki tane yaşlı var. Biri 80, diğeri 90 yaşında. Ben dört saate annemi yola indiriyorum, tam sekiz saatte yukarıya çıkartıyorum. Burada çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Yetkililere sesleniyorum bize yardımcı olun.”