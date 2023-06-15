Yolda mahsur kalan aracın imdadına trafik polisleri yetişti

Şiddetli yağışın etkisi altına aldığı Rize'nin Ardeşen ve Pazar ilçesinde otoyollarda mazgalların tıkanması nedeniyle göletler oluştu. Ardeşen'de yolun ortasında mahsur kalan araç selektör yaparak polis ekiplerinin dikkatini çekti. Otomobilin olduğu yerden hareket edemediğini gören polis ekibi kendi araçlarından inerek aracın içerisindeki mahsur kalan vatandaşları kendi aracına aldı. Sonrasında ise mahsur kalan aracın sürücü ile aracı iterek göle dönen yoldan tümseğe çıkarttı. O anlarsa vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.