Yolu ile evi arasındaki bağlantısı ‘Telefon direği'

Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde yaşayan Muhammet Nalbaş, evinin önündeki derenin üzerinde bulunan köprü kopunca yerine telefon direklerinden ilkel bir köprü yaptı.

Beldeye Bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Nalbaş'ın evi ile yol arasında bir dere bulunuyor. Geçmişte derenin üzerinde bulunan köprü, bölgede sürekli meydana gelen dere taşkınları nedeniyle yıkılınca köprüsüz kaldı. Evden çıkabilmek, için çözüm arayan Nalbaş, çözümü 2 adet üzerinden normal şartlarda telefon tellerinin geçmesinin gerektiği telefon direğinin üzerine çaktığı tahtalardan köprü yaparak buldu. Tahtaların üzerine ise ayaklarının kaymasını engellemek için çıtalar çaktı.

Köprü için talepte bulunduklarını ve aylardır mağduriyetlerinin giderilmesini beklediğini dile getiren Nalbaş'ın ağabeyi de aynı dertten muzdarip. Onun da evinin önündeki köprü dere taşkınlarında olduğu yerden kopunca evi ile yol arasına aslında köprünün bir parçası olan demirleri koyarak bağlantı kurdu. Ağabeyinin eşinin ayrıca şeker hastası olduğunu ve doktora gitmek için aniden evden çıktığı zamanlar olduğunu dile getiren Nalbaş, köprülerinin biran evvel yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Köprü olmayınca evlere misafir bile gelmiyor

İlkokul öğrencisi olan kızının kendi yöntemleri ile yaptığı ilkel köprünün üzerinden geçerken korktuğunu dile getiren Nalbaş “Köprüm yok. Çocuk buradan okula gidiyor. 2 tane köprümüz yok, misafir bile gelmiyor. Köprüm yok eve çıkamıyoruz. Şuan burada mağdur kaldım. Ahırda kurbana satacağım hayvan vardı, köprü olmadığı için satamadım, elimde kaldı. Çocuğum buradan geçmeye korkuyor. Bir kere az daha düşüyordu, bir kaza atlattık. Aynı şeyi bir daha yaşamasını istemiyorum. Eve alış veriş edince bu köprüye güvenip taşıyamıyorum. Buna çok kısa zaman da bir çare bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.