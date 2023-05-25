YSP'li Hakkari milletvekilinin adı Rize'deki terör operasyonuna karıştı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyette bulunan ve finans temin eden kişilere yönelik operasyonda adı geçen 13 kişiden birinin Yeşil Sol Parti'den Hakkari milletvekilli seçilen Vezir Coşkun Parlak olduğu ortaya çıktı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde eylem/faaliyette bulunma ve bu yapılanmaya finans temin etme suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Tahsilat makbuzları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve sosyal medya hesapları incelenerek Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin örgüte bağlılıklarını devam ettirmek amacıyla mali yardımda bulundukları tespit edilen 20 şahıs hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul, Van, Mardin, Kars ve Diyarbakır illerinde 6 şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 6 şahıstan 5'i yakalanırken, 1 şahsın aranmasına devam ediliyor. Soruşturmada adı geçen diğer 13 şüpheli hakkında da işlemler devam ediyor.

Öte yandan dosyada adı geçen bir şüphelinin 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti'den Hakkari Milletvekili seçilen Vezir Coşkun Parlak olduğu tespit edildi. Parlak ile ilgili işlemler Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.