İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yük boşaltmak için manevra yapan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde yük boşaltan kamyon manevra esnasında freni tutmayarak takla attı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yük boşaltan kamyon manevra esnasında freni tutmayarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi, Yamaç köyünde 53 DS 770 plakalı Murat S. idaresindeki kamyonun, çalışma yapılan bölgeye hafriyat dökümü esnasında freni patladı. 5 metre yükseklikten devrilen kamyondan çıkan sürücü Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.