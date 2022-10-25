Yurt dışından ithal edilen tek kullanımlık tıbbi malzemeyi yarı fiyatına ürettiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri tarafından kalp damar tıkanıklıkları ile ritim bozukluklarının tedavisi için 20 bin TL'ye ithal edilen tek kullanımlık tıbbi malzemeyi yarı fiyatına ürettiler.

RTEÜ Tıp fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ortak çalışmaların ardından kalp damar tıkanıklıkları ile ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Kriyokatater'i ürettiler. TÜBİTAK destekli bir proje olan ve 20 bin TL'ye yurt dışından ithal edilen tek kullanımlık tıbbi bir malzeme olan 'Kriyokatater' öğretim üyelerinin çalışmasıyla yarı fiyatına üretildi. Hayvanlar üzerinde yapılacak olan deneylerin ardından yüzde yüz yerli üretim olacak Kriyokatater'in seri üretimine geçilecek.

"Kriyokateter'in prototipini oluşturma projesinde aslında 3 yıldır çalışıyoruz"

Kriyokateter'in üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu, "Biz Kriyokateter'in prototipini oluşturma projesinde aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Önce yaptığımız ilk testlerden olumlu sonuç alınca faz-1 ve faz-2 çalışmalarına başladık. TUBİTAK bin 512 projesinden de destek aldık. Aynı zamanda yaptığımız prototip orijinal bir ürün olduğu için Patent başvurusunda bulunduk. Projemizin ilk aşamasında hedeflediğimiz prototipi oluşturmayı başardık" dedi.

"Güvenlik testlerini geçmemizin ardından yüzde yüz yerli olarak üretmeyi amaçlıyoruz"

Yaptıkları Kriyotater'i yüzde yüz yerli bir şekilde üretmeyi amaçladıklarını belirten Şatıroğlu, "Günümüzde Kriyokateter'in tamamının ithal edilip özellikle ritim bozukluklarında kullanılan çeşitlerine biz ilave olarak kireçlenmiş kalp damar tıkanıklarında, damarı açabilir miyiz diye yola çıktık. Öğretim üyelerimizle beraber bu prototipi yerli sanayimizde projeyi uygun şekilde üretmeyi başardık. Özellikle kireçlenmiş kalp damar tıkanıklarında, soğuk şok uygulayarak kireçlenmiş damarları açmayı ve balon işlemi yaparak damar tıkanıklıklarını tedavi etmek amaçladık. İlk testlerimiz başarıya ulaştı. Projenin diğer aşaması olan hayvanlarda olan çalışmamızı yakın zamanda tamamladığımızda ve güvenlik testlerini geçmemizin ardından 100'de yüz yerli olarak üretmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maliyeti yaklaşık olarak yarı yarıya düşürdük

Yurt dışından ithal olarak alınan Kriyokataterin maliyetini kendileri üreterek yarı fiyatını düşürdüklerini ifade eden Şatıroğlu, "Diğer Kriyokataterlerden farklı özelliklerinden biri günümüzdeki Kriyokataterlerin, ritim bozukluklarında ve ablasyon tedavisinde kullanılıyordu. Bizim geliştirdiğimiz KriyoKataterin patenti bize ait olan özel katmanları ile daha ince bir yapıyla boyutları piyasadaki ürünlere göre küçültülerek daha küçük damarlara da girmeyi kolaylaştıracak. İkincisi piyasada kullanılan Kriyokataterlerin 20 bin TL olan tek kullanımlık fiyatı varken, biz o maliyeti yaklaşık olarak yarı yarıya düşürdük. Bizim yaptığımız ürün ile ülkemize ekonomik fayda sağlayacak. Bir çok tıbbi malzemede olduğu gibi bu ürünlerin çoğu yurt dışından ithal ediliyor. Bu bizim ülkemizde üreterek maliyeti düşürmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kullandığımız malzemeler organiktir"

Yaptıkları Kriyokatater'de kullanılan malzemelerin organik olduğunu belirten Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vagif Nevruzoğlu, "Günümüzde kullanılan kataterlerin ısı iletkenliğinin çok az olduğundan dolayı ince damarlarda kullanamayız. Bizde bundan dolayı özel üretim bir Kriyokatater üretme yoluna girdik. Bizim ürettiğimiz ürün çok katmanlıdır. Biz bu ürünün ısı iletkenliğini yükselterek damarın belli bir kısmına kadar ısı kaybı olmadan hemen o yapıya ulaştırabiliriz. Kullandığımız malzemeler organiktir. Çalışmamız Faz-2 aşamasındadır. İnşallah iyi bir sonuç alarak Faz-3 çalışmalarına geçeriz. Daha sonrasında da seri üretime geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.