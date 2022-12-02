Yusufelililer ilçelerinde yapılan baraja Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesi için kampanya başlattı

Karadeniz bölgesinde toplamda 52 bin Artvinli'nin yaşadığı 12 ili içerisinde barındıran ve merkezi Rize olan Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği kuruldu. Kurulan dernek ise ilk olarak geçtiğimiz günlerde ilk kez su tutulmaya başlanılan kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesi için bir kampanya başlattı.

Konu hakkında açıklama yapan Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği Başkanı Hamza Teke, dernek faaliyeti olarak başlattıkları kampanyaya ilginin büyük olduğunu ifade ederek “Karadeniz'de 12 ili kapsayan bir birlik kurduk. Karadeniz'deki bu 12 ilde yaşayan 52 bin Artvinli var. Rize'de ise 12 bin Artvinli var. Bu nedenle merkezi Rize derneğimizin. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Yusufeli'nde özverili bir baraj yapıldı. Çok güzel bir katılım ile de açıldı. Bizde bu baraja Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesi için bir kampanya başlattık. Rize siyasette ağırlık sahibi olduğu için, dernek olarak bu kampanyayı Rize'den başlatmayı düşündük” dedi.

Başlattıkları kampanyanın Yusufelililer tarafından da sevinçle karşılandığının altını çizen Başkan Teke “Hemşehrilerimizin hepsi bu kampanyayı çok iyi karşıladı. Şuanda orada modern bir ilçe yapılmış. Türkiye'de şu an böyle bir ilçe yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bu projede emeği çok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yusufeli'ne ayrı bir bakış açısı var. Rahmetli Kadir Topbaş'ın, Faruk Çelik gibi yol arkadaşlarıyla ilk yola çıktığında Yusufeli ve Rize'den yola çıkmıştır. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan isminin ne kadar Rizeli ise bir o kadar Artvinli olduğu için Yusufeli Barajına verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.