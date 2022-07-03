Yuvayı dişi kuş yaptı, yavruyu itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'de bir binanın 8. katındaki yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrardan yuvasına konuldu.

Olay, akşam 19.00'da Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi'nde bulunan Arı Konut'un 8'inci katında bulunan kuş yuvasından yavru bir kuş düştü. Düşen yavru kuşu koruma altına alan İsmail Akdemirci olayı hemen Kaçkar İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri düşen yavru kuşu 8'inci katta bulunan yuvaya tekrardan koydu.

"Niyetimiz bir canlıyı kurtarmak"

Yuvasından düşen kuşu kurtaran vatandaş İsmail Akdemirci, "Bu yavru kuş 8'inci katta bulunan yuvasından düştü. Tekrardan yerine konulması için itfaiye çağırdık. Yerine koyacağız inşallah. Niyetimiz bir canlıyı kurtarmak" dedi