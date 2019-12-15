Yüzen okullar projesini öğrenciler çok sevdi

Rize'den başlatılan Yüzen Okullar Projesi yüzme bilmeyen çocukları havuzlarla buluşturmaya devam ediyor. Okullarından alınan kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı havuzlarda yüzme hocaları nezaretinde yüzmeyi öğreniyor. Türkiye projesi olan yüzen okullarda öğrenciler yüzme öğrenirken velilerde projeden oldukça memnunlar.

Yüzme antrenörü Nafiye Karafazlı çocukların çok eğlendiğini belirterek “hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Mutlular bizim için önemli olanda bu, yüzmeyi çok seviyorlar. Bakanlığımız düzenlediği bu proje çocuklarımıza çok faydalı oluyor. Öz güvenlerini kazanıyor, spor yapmayı kendilerine alışkanlık haline getiriyorlar" ifadelerini kullandı.