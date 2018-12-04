Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Çaykur Rizespor: 0 - Balıkesir Baltok: 2

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada Mehmet'in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani'den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2

50. dakikada Fink'in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.

55. dakikada Aminu'ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio'nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç'in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.

87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor: Samir, Talbi, Abdullah (Koray dk. 46), Robin, Jach, Petrucci (Eren dk. 77), Gladkyy (Vedat dk. 46), Samudio, Süleyman, Fink, Umar

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Brabec, Saadane, Emir Han, Mehmet, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Balıkesir Baltok: Atilla, Uğur, Cüneyt, Tomislav, Doğa, Cumali, Muhammed (Nizamettin dk. 62), Mehmet (Sedat dk. 70), Foxi (Oğuz dk. 80 ?), Otoo, Beleck

Yedekler: Vukovic, Okan, Bülent, Abdulkadir

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok)