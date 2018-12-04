Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Çaykur Rizespor: 0 - Balıkesir Baltok: 2

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1
35. dakikada Mehmet'in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani'den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2
50. dakikada Fink'in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.
55. dakikada Aminu'ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio'nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç'in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.
87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kapluhan, Ömer Tevfik Özkoç
Çaykur Rizespor: Samir, Talbi, Abdullah (Koray dk. 46), Robin, Jach, Petrucci (Eren dk. 77), Gladkyy (Vedat dk. 46), Samudio, Süleyman, Fink, Umar
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Brabec, Saadane, Emir Han, Mehmet, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Balıkesir Baltok: Atilla, Uğur, Cüneyt, Tomislav, Doğa, Cumali, Muhammed (Nizamettin dk. 62), Mehmet (Sedat dk. 70), Foxi (Oğuz dk. 80 ?), Otoo, Beleck
Yedekler: Vukovic, Okan, Bülent, Abdulkadir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)
Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok)