Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Ankaraspor: 1

Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Alper'in kullandığı kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Monzango kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Ömer topu kornere göndermeyi başardı.

32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından gerçekleşen frikikte topun başına geçen Alberk Koç'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın ceza sahasının içerisine doğru sürüklediği topa kaleci Tarık Çetin müdahale etti ancak meşin yuvarlak Murat Yılmaz'ın önünde. Rizespor savunması yetişerek bu pozisyonda tehlikeyi önledi.

49. dakikada Erdal Öztürk'ün ceza sahasının sağ çaprazında verdiği pasta topla buluşan Erdem Çetinkaya'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

62. dakikada Alberk'in korner çizgisine kadar inerek gerçekleştirdiği ortasında Deniz Hümmet topu göğsünde yumuşatarak vuruşunu gerçekleştirdi anca top kaleci Ömer Kahveci'nin kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bahattin Şimşek, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alberk Koç, Mozango (Güvenç dk. 78), Seyfettin Anıl Yaşar, Emir Han Topçu, Phiri, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Deniz Hümmet, Eren Karadağ (Emre Vezir dk. 87 ?), Remy

Yedekler: Zafer, Holmen, Boyd, Sabo, Cemali, Dokovic

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Ankaraspor: Ömer Kahveci, Enes Eliaçık, Recep Yemişçi, Gökhan Kurumuş, Berk Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren (Kadir Yazıcı dk. 90 ?), Erdal Öztürk (Oğuzhan Aydoğan dk. 68), Sinan Pekesen (Semih Üstün dk. 76), Eren Demir (Erdem Çetinkaya dk. 46), Murat Yılmaz

Yedekler: Yusuf Karayel, Eren Keleş, Furgan Polat

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Gol: Erdal Çetinkaya (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Seyfettin Alın Yaşar (Çaykur Rizespor, Murat Yılmaz (Ankaraspor)