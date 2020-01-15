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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar:


13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.


38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan


Yedekler: Tarık, Abarhoun, Abdullah, Atakan, Skoda, Emir Han, Diamonde, Orhan, Muhammet, Eren


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao


Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Adem, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Taylan, Nagatomo, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray)

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