Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 2 - Kırklarelispor: 1

Tur maçında Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşılaştı. Çaykur Rizespor sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kubilay'ın pasını alan Sefa çizgiye kadar indi. Sefa'nın geriye pasında Benhur'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada atak geliştiren Kırklarelispor'da topla buluşan Enes İslam ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan Sinan'a geri döndü. Sinan'ın şutuna kale önünde dokunan Ensar topu filelerle buluşturdu. 1-1

75. dakikada Mithat Pala'nın pasıyla topla buluşan Deniz'in savunmadan dönen şutunda topu karşılayan Benhur Keser'in şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Olcar, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Zafer, Ercan, Seyfettin Anıl, Berkay (Alberk dk. 57), Mithat, Papa, Eren Emre (Miya dk. 63), Muhammet Enes (Deniz dk. 57), Sefa (Bolasie dk. 76), Kubilay, Benhur (Emircan dk. 76)

Yedekler: Emre, Koray, Van Den Hurk, Emirhan, Emirhan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kırklarelispor: Hüseyin, Canberk Ömer (Hüseyin Eray dk. 83 ?), Cengiz, Uğur, Sinan, Ömer Can (dk. 61 Hasan Emre), Mert (Sabrican dk. 73), Serhat, Enes İslam, Ensar (Murat dk. 83 ?), Mahmut Caner (Furkan Fehmi dk. 73)

Yedekler: Mehmet, Erdi Can, Enes, Burak,

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Benhur Keser (dk. 16), (dk. 75) (Çaykur Rizespor), Ensar (dk. 29) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Serhat Mermer, Enes İlkin (Kırklarelispor)