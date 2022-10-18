Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boyabat 1868'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Bolasie'nin sağ çaprazdan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
16. dakikada orta sahada topla buluşarak sol kanattan ilerleyen Bolasie'nin, ceza sahası içine sokularak çektiği şutta top ağlara gitti. 2-0
61. dakikada Van Den Hurk'dan seken topu alan Bolasie'ye kaleci tarafından yapılan müdehale sonucu hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Van Den Hurk, maçın skorunu belirleyen golü attu. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ozan Burak Akduman, Bedirhan Soydemir
Çaykur Rizespor: Zafer, Seyfettin Anıl, Ercan (Habil dk. 90 ?), Bolasie (Muhammet Enes dk. 87 ?), Grahovac, Mithat (Kerem dk. 46), Papa, Emircan (Emirhan Yılmaz dk 87 ?), Hurk, Deniz (Eren Aydın dk. 73), Berkay
Yedekler:Koray, Eren, Emirhan, Benhur, Kubilay
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Boyabat 1868: Mustafa, Gökhan, Ramazan, Barış, Mikail, Cabbar (Oğuzhan dk. 46 ? (Tolga dk. 50)), Burak, Nurettin, Enes (Emre Akkaş dk. 90 ?), Ömer (Mehmet dk. 80 ?), Sinan (İlkay dk. 80 ?)
Yedekler: Abdullah, Ufuk, Emre Gökçe, Yiğit, Mustafa Mert
Teknik Direktör: Kayhan Akbay
Sarı kartlar: Eren Emre Aydın (Çaykur Rizespor)