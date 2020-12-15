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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio'nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0


13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut'un ortasını değerlendiren Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


15. dakikada Yasin'inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0


38. dakikada Talbi'nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio'nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



Stat: Çaykur Didi


Hakemler:Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak


Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal


Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail, Michalak, Emirhan, Donsah, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt (Kaan dk.13), Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja


Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Talha, , Buğra, Bedirhan, Doğukan, Melih


Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan


Sarı Kart: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)


Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)

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