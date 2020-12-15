Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Eskişehirspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio'nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut'un ortasını değerlendiren Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
15. dakikada Yasin'inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0
38. dakikada Talbi'nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio'nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler:Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Talbi, Alberk, Yasin, Jovancic, Tunay, Samudio, Mithat, Kemal
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, İsmail, Michalak, Emirhan, Donsah, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Sezgin, Mevlüt (Kaan dk.13), Erdal, Tolga, Furkan B., Furgan P., Onur, Alimi, Sholaja
Yedekler: Melih, Hasan Ulaş, İbrahim Halil, Talha, , Buğra, Bedirhan, Doğukan, Melih
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Sarı Kart: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)
Goller: Kemal (dk. 5), Samudio (dk. 13), Tunay (dk. 15)(Çaykur Rizesor)