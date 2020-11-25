İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Uşakspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada ceza sahası içinde Mithat Pala ile verkaç yapan Tunay Torun'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0


43. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0


45. dakikada Çaykur Rizespor'da Kemal'in kafa pasında topla buluşan Tunay Torun sol direğin önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Emre Malok, Murat Temel, Emrah Ünal


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Murat Sağlam, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Jovançiç, Doğan Erdoğan, Tunay Torun, Michalak, Mithat Pala, Kemal Rüzgar


Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda, Emirhan Topçu, Godfred Donsah, Onun Bulut, Alper Koç


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Uşakspor: Ersin Aydın, Türker Toptaş, Selim Dilli, Mehmet Gürkan Öztürk, Mehmet Bektaş, Samet Cantürk, Kadir Arı, Seçkin Getbay, Ali Kılıç, Alpay Koldaş, İsmet Benli


Yedekler: Hüseyin Koç, İbrahim, Serhat, Alperen, Berkay, Muhammet Fatih, Uğur, Berat, Resul, Levent


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Selim Dili (Uşakspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.