Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Uşakspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada ceza sahası içinde Mithat Pala ile verkaç yapan Tunay Torun'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
43. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
45. dakikada Çaykur Rizespor'da Kemal'in kafa pasında topla buluşan Tunay Torun sol direğin önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Emre Malok, Murat Temel, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Murat Sağlam, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Jovançiç, Doğan Erdoğan, Tunay Torun, Michalak, Mithat Pala, Kemal Rüzgar
Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda, Emirhan Topçu, Godfred Donsah, Onun Bulut, Alper Koç
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Uşakspor: Ersin Aydın, Türker Toptaş, Selim Dilli, Mehmet Gürkan Öztürk, Mehmet Bektaş, Samet Cantürk, Kadir Arı, Seçkin Getbay, Ali Kılıç, Alpay Koldaş, İsmet Benli
Yedekler: Hüseyin Koç, İbrahim, Serhat, Alperen, Berkay, Muhammet Fatih, Uğur, Berat, Resul, Levent
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Selim Dili (Uşakspor)