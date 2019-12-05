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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 1 (İlk yarı)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Mykoa Moroziuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


27. dakikada sağ kanattan Yan Sasse'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Scepovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


31. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topu kapan Scepovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı. 3-0


42. dakikada Onur'un kullandığı köşe atışında savunmayı aşan topu önünde bulan Aytaç meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Ali Tuna


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mykola Moroziuk, Dimitris, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Oğuz Kağan Güçtekin, Atakan Akkaynak, Amedej Vetrih, Muhammed Çelik, Yan Sasse (dk. 45 Emir Han ?), Marko Scepovic


Yedekler: Gökhan, Boğaçhan, Talbi, Attamah, Oğulcan, Diomande, Orhan, Berkay, Eren


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Ercan Yazıcı, Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Ramazan Çevik, Onur Eriş, Samet Asatekin, Ahmethan Köse


Yedekler: Furkan, Atabey, İlyas, Ferhat, Gökhan, Enes, Bahattin


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Moroziuk (dk. 18), Scepovic (dk. 27 ve 31) (Çaykur Rizespor), Aytaç Sulu (dk. 42) (Yılport Samsunspor)

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