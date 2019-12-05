Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 2 (Maç sonucu)

2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar:
57. dakikada sol kanattan Samet'in pasında topla buluşan Oğuz'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.
85. dakikada ceza sahası içinde Eren'in Ahmethan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Emre Malok, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen İlyas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Ali Tuna
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mykola Moroziuk (Orhan dk. 64), Dimitris, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Oğuz Kağan Güçtekin, Atakan Akkaynak, Amedej Vetrih (Eren dk. 74), Muhammed Çelik, Yan Sasse (Emir Han dk. 45), Marko Scepovic
Yedekler: Gökhan, Boğaçhan, Talbi, Attamah, Oğulcan, Diomande, Berkay
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Ercan Yazıcı (Ferhat dk. 76), Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak (İlyas dk. 62), Samed Kılıç, Ramazan Çevik, Onur Eriş, Samet Asatekin (Bahattin dk. 62), Ahmethan Köse
Yedekler: Furkan, Atabey, Gökhan, Enes
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Moroziuk (dk. 18), Scepovic (dk. 27 ve 31) (Çaykur Rizespor), Aytaç Sulu (dk. 42), İlyas (dk. 85) (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Vetrih (Çaykur Rizespor)