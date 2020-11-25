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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 - Uşakspor: 0 (Maç sonucu)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Mithat Pala'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0


84. dakikada Michalak ceza sahası içinde Berat'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Kemal Rüzgar'ın vuruşunda top ağlara gitti. 5-0


90. dakikada Michalak'ın pasında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar topu filelere gönderdi. 6-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Emre Malok, Murat Temel, Emrah Ünal


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Murat Sağlam, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı (Emirhan Topçu dk. 66), Jovancic (Godfred Donsah dk. 75), Doğan Erdoğan (Onur Bulut dk. 75), Tunay Torun (Alberk Koç dk. 66), Michalak, Mithat Pala, Kemal Rüzgarx


Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Uşakspor: Ersin Aydın, Türker Toptaş (Levent dk. 80 ?), Selim Dilli, Mehmet Gürkan Öztürk (Uğur dk. 59), Mehmet Bektaş, Samet Cantürk (Berat dk. 59), Kadir Arı, Seçkin Getbay (Serhat dk. 62), Ali Kılıç (Resul dk. 62), Alpay Koldaş, İsmet Benli


Yedekler: Hüseyin Koç, İbrahim, Alperen, Berkay, Muhammet Fatih


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43, 84 pen. ve 90) Michalak (dk. 53) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Michalak, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Selim Dili, Uğur (Uşakspor)

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