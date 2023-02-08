1 kişinin öldüğü silah ve falçatalı kavgada tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kendisine falçata ile saldıran kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Geyve ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evini terk eden H.T., erkek arkadaşı B.A. ile Geyve ilçesinde yaşamaya başladı. Enver Tuna, Ankara'dan kendisini terk eden eşi H.T.'nin yaşadığı ilçeye geldi. Enver Tuna, eşi H.T. ile erkek arkadaşı B.A.'ya falçata ile saldırdı. Arbede esnasında B.A., yanında bulunan silahla ateş ederek Enver Tuna'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enver Tuna ve eşi H.T., ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgeden kaçan, aldığı falçata darbeleri ile yaralanan ve olaydan kısa bir süre sonra Pamukova ilçesinde polis ekiplerine teslim olan B.A. ise, Pamukova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ankara'dan Sakarya'ya kendisini terk eden eşinin peşinden gelen ve çıkan olay esnasında silahla vurularak ağır yaralanan Enver Tuna, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı B.A. ise tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.