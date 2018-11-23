1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili tutuklu bulunan 2 sanığa olay yerinde tatbikat yaptırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu bulunan iki sanığa olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikat nedeniyle olay mahalli uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, sanıklara sözlü sataşmada bulunan bir kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 4 Mart tarihinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Coşkun Furuncu, araçtan tabancayla açılan ateş sonucu vurulmuş daha sonrasında ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Furuncu'nun öldüğü olayla ilgili tutuklu bulunan A.A. ve A.F.'ye olay mahallinde tatbikat yaptırıldı. Tatbikat sırasında polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Tatbikat yerine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi ve trafik iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Tatbikat sırasında bir şahıs, sanıklara sözlü sataşmada bulundu. Jandarma şüpheliye anında müdahale ederek gözaltına aldı. Tatbikatın ardından sanıklar cezaevi aracına bindirilerek, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Tatbikat nedeniyle Ada Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı.