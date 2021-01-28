1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda dehşet anları güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde çıkan silahlı saldırı neticesinde vurulan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak'ta tekrar kavga etmeye başladı. Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Yaşanan dehşet anları büyük korkuya sebep olurken, bölgede bulunan bir özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için olay yerine koştu. Müdahale anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerindeki yapılan müdahaleleri sonrasında Furkan ve Abdulkadir Atmaca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganın gidebileceği adreslere baskın yaptığı öğrenildi.

Dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı saldırı neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayda dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan arbede neticesinde saldırganın silahla ateş etmesi, yaralıların kanlar içinde yere düşmesi ve vatandaşların yardımı yer alıyor.