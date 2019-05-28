1. Lig yolunda Sakaryalı 25 bin taraftar Bursa'ya akın etti

Sakaryaspor'un, Fatih Karagümrük'le Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için mücadele edeceği final maçında takımını yalnız bırakmayan yaklaşık 25 bin yeşil-siyahlı taraftar Bursa'ya yola çıkmaya başladı.

Spor Toto 1. Lig'e çıkma yolunda Play-off finalinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Sakaryaspor'un taraftarları, takımlarını yalnız bırakmamak için Bursa'ya akın etti. Final maçını kazanarak üst lige çıkacaklarına inanan binlerce Sakaryalı taraftar, bu akşam 21.30'da oynanacak maç için adeta kenti boşaltarak göçe çıktı. Final maçında Karagümrük'le karşı karşıya gelecek olan Sakaryaspor oyuncuları dün Bursa'ya gitti. Final maçı için Bursa'ya giden taraftarların güzargahları hakkında Sakaryaspor yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Sakarya Emniyeti, Bursa Emniyeti ve İl Güvenlik Kurulunun ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda taraftarlarımızın Pamukova-İznik-Yenişehir güzergahında Bursa'ya gitmesi belirlendi. Bursa iline giriş olan tüm noktalarda uygulama yapılacak ve bileti olmayan hiçbir taraftar şehre alınmayacaktır. Ayrıca bileti olsa dahi TC Kimlik No'su bileti ile uyuşmayan taraftarlar da emniyet tarafından şehre alınmayacaktır” denildi.

"İnşallah meyvesini hep beraber toplayacağız"

Final maçında 25 bin kişinin yetmediğini 50 bin kişinin daha maça gelmek istediğini söyleyen taraftarlardan Volkan Balaban, "Sakaryaspor büyük bir camia, Tatangalar da Türkiye'ye mal olmuş bir taraftar gurubu. Son 7 sezondan beri çektiğimiz en büyük sorunumuz kontenjan sorunudur. Bu final maçında da 25 bin kişi bize yetmedi ve 50 bin kişilik daha istek var ancak stat büyük bir stat olmadığı için mecbur kaldık giden gidecek. Gidemeyen ise kent meydanında kurulacak olan dev ekrandan destekleyecek. Bakıldığı zaman favori biziz, Türkiye bizi destekliyor ve iyi olan kazansın diyorum. İnşallah bir üst lige çıkarız, kontenjan sıkıntısı olan liglerden kurtuluruz. Tatangalar olarak köy kasaba gezmekten bıktık ve Göztepe, Bursa, Karşıyaka gibi büyük takımlarla karşılaşmak istiyoruz. Herkes işini gücünü bu takım için bıraktı ve bir sezon için takımının peşinden koşuyor. İnşallah meyvesini hep beraber toplayacağız. Herkese başarılar dilerim” dedi.

"25 bin kişi gidiyorsak 25 bin kişi dönelim"

Dernek olarak ellerinden gelen tüm destekleri sağladıklarını söyleyen Balaban, “Bizim gidiş güzergahımız İznik-Yenişehir yolu ve hiçbir şampiyonluk bir candan önemli değildir. 25 bin kişi gidiyorsak 25 bin kişi şehrimize dönelim. Herkes dikkatli olsun ve derneğin verdiği kararlara uysun. Bizim amacımız kimsenin canının yanmaması, hiçbir ananın gözyaşı dökmemesi. Zamanında Aykut Adıyaman kardeşimizi toprağa verdik. Önemli olan canlardır, şampiyonluklar gelip geçer ve biz gerekli uyarıları dernek yönetimi olarak yaptık. Elimizdeki tüm imkanları sunduk, gelmek isteyip gelemeyen hiçbir kimse yoktur. Derneğe gelerek kayıt yaptıran herkes bu imkanlardan faydalandı” diye konuştu.

"Final maçı biletlerini değerinden fazlasına satmaya çalıştılar"

Fazladan bilet alarak final maçının yaklaştığı zamanlarda karaborsadan bilet satanları tespit ettiklerini dile getiren Balaban, “Final maçını fırsat bilen fazladan bilet alıp karaborsa satış yapan kişiler var. Bundan sonra Sakarya halkı ve Tatangalar olarak bunların takipçisiyiz. Bir yıl boyunca bizim verdiğimiz emeği final maçında ceplerine fazladan para koyacaklar diye karaborsada final maçı biletlerini olduğundan kat kat fazlasına satmaya çalıştılar. Kimse böyle bir fırsatçılık yapamaz. Konuşulacak çok şey var ama şu anki hedefimiz kupayı almak. Takımın morali bozulmasın, şehrimiz karışmasın diye kimseye bir şey demiyoruz. İnşallah çarşamba günü bu karaborsada bilet satmaya çalışan fırsatçılarla da ilgileneceğiz. 20-25 kişi kadarını tespit ettik ve diğer kişilerin de Sakaryaspor taraftarı cezasını verecektir" şeklinde konuştu.