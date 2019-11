1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi bakanlık gündemine alındı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı'nın 63. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Danışma Meclisi'nden önce Büyükşehir, SASKİ ve Serdivan Belediyesi bürokratları bir araya gelerek ilçenin geleceğine dair önemli konuların istişare edildiği 3 buçuk saat süren toplantı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıda Serdivan'ın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak hizmetlerin yol haritası belirlendi. Bürokratlar arasında düzenlenen toplantıdan sonra başlayan Danışma Meclisi'nde ise Başkan Yüce, ilçeye değer katacak hizmetlerin müjdesini verdi. Serdivan Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Değerli arkadaşlar siyasetin en önemli özelliklerinden biri istişareye önem vererek yaptığı her çalışmada diyaloğu ve samimiyeti ön planda tutmaktır. Partimizde her zaman bu anlayışla hareket ederek bugünlere gelmiştir. Bütün teşkilatlarımız gibi Serdivan İlçe Teşkilatı da çalışmalarına ara vermeden her zaman seçim varmış gibi devam etmiştir. İlçemizdeki sorunları hızlı bir şekilde çözmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken sizden aldığımız desteğe ve güvene layık olmaya çalışıyoruz. Seçim zamanı verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Parklarımız, bahçelerimiz ve yollarımız da çalışmalarımız devam ediyor. Gelişen Serdivan'ın büyümesi her gün devam edecek ve inşallah bunu birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Ekrem Yüce “Danışma meclisinin, alınacak kararların, Serdivan'a, Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. ‘Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' düsturuyla şehrimiz için, vatandaşlarımız için en güzelini, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Her daim mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yorulmadan üretmek içi yol alacağız. 17 yılda ülkemizin geldiği noktadan gurur duyuyoruz. Birçok badireler atlattık. Partimiz kapatılmak istendi. Terör saldırıları ile ekonomik baltalamalar ile uğraştık. Hem içeride hem dışarıda ihanet şebekeleri ile mücadele ettik. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımızı şehit verdik. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Şimdi bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Sözlerine AK Parti'nin 17 yılda geldiği noktadan gurur duyduğunu ifade ederek devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi ileriye taşıdık. Ama mücadelemiz bitmedi. Yarınlarımız için daha çok çalışacak, daha çok uğraş verecek ülkemizi şanlı mazimizdeki gibi en yukarılara taşıyacağız. Bu taşın altına hepimiz elimizi koyacağız. Bugün hala en küçük fırsatta bizleri yerle bir etmek isteyecek odaklar var. Ancak Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. 3 Kasım 2002'den bu yana güzel vatanımızın geldiği nokta gözlerimizi kamaştırıyor” şeklinde konuştu.

1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi

Serdivanlılara Şehir Kütüphanesi müjdesini veren Başkan Yüce, “Serdivan, Sakarya'mızın incisidir. Serdivan, üniversitelerimiz dolayısıyla şehir dışından gelen öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların buluşma noktası. Şehrimize dışarıdan gelen kardeşlerimizin şehrimizi iyi bilmesi, iyi tanıtması için incimiz Serdivan'ı daha ileriye taşımalıyız. Bununla ilgili birçok projemiz var. Özellikle ‘Şehir Kütüphanesi' projesini çok önemsiyoruz. Eski belediye binasının olduğu yerde şehir kütüphanesini hayata geçireceğiz. Şuan projemizi bakanlık gündemine aldı. Şehir Kütüphanesi, öğrenci kenti Serdivan da tarihi dokuya uygun yapısıyla öğrenciler için büyük bir hizmet olacak. Farklı disiplinlere yönelik okumalar ile çocuklarımızın bilgi açlığı giderilecek. İnşallah içerisinde bir milyon kitap barındıracak. Bizim ecdadımız kütüphaneleri yakan değil inşa eden bir ecdad. Gerek Selçuklulular, gerek Osmanlılar ilme, kitaba büyük önem vermişler. Biz de atalarımızın izinden gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Serdivan, çok daha güzel bir geleceğe ulaşacak

Son olarak Serdivan'a yapılacak hizmetlerden bahseden Başkan Yüce, “Bugün Büyükşehir ve Saski bürokratlarımız Serdivan bürokratlarıyla bir araya geldi ve istişarelerde bulundu. Serdivan'ı daha ileriye taşıyacak projeleri konuştular. Hali hazırda var olan projelerimize neler ekleyebiliriz, onu tartıştılar. İnşallah yeni projelerimizle Serdivan, çok daha güzel bir geleceğe ulaşacak. Bazı caddelerimizin yenilenmesi ve altyapılarının iyileştirilmesi konusunda en kısa zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. İlçemizde zaman zaman yaşanan sel ve su taşkınları şikâyetlerini değerlendirdik. İnşallah SASKİ, Serdivan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde yaptığımız çalışmalarla bu sorunu da tamamen ortadan kaldıracağız. Üreteceğiz, dinamizmi kaybetmeyeceğiz. Teşkilatlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın tekrardan hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum” dedi.