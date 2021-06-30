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1 Temmuz'u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar

Sakarya’da kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyemeyen alkollü eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi.

Sakarya'da kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyemeyen alkollü eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında, kapalı olması gereken eğlence mekanında yasakları hiçe sayan 17 kişi ve mekan sahibine ceza kesildi.



Polis ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi. 1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayan kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı. Baskın esnasında yasakları hiçe sayan ve alkol alarak eğlenen mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek mekan boşaltıldı.

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