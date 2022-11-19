10 gündür kayıptı, ormanlık alanda aracında ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Erdal Sakız, ormanlık alanda aracında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık 10 gün önce Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.