11 mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak projede sona gelindi

Çalışmalar kapsamında bölgeye 19 bin metrelik yeni içmesuyu hattı ile 3 adet içmesuyu deposu kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını her geçen gün yeni projelerle genişletmeye devam ediyor. Serdivan ilçesinde başlatılan çalışmalar ile bölgeye yetersiz gelen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi. Çalışmalar kapsamında 19 bin metrelik içmesuyu hattı yenilenen bölgeye aynı zamanda 2 adet 100 metreküplük bir adet 400 metreküplük içmesuyu deposu kazandırıldı. Bu kapsamda Yukarıdereköy, Çubuklu, Dağyoncalı, Reşadiye, Meşeli, Mahmudiye, Kızılcıklı, Beşevler, Selahiye, Kuruçeşme ve Uzunköy mahallelerinin altyapı hatları Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde 2050 yılına kadar garanti altına alındı.

Bölgeye kazandırılan yeni hat ve su depolarıyla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin farklı noktalarında sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız ile Sakarya'nın gelişimine yakışır güçlü altyapı ağımızı her bölgemize götürüyoruz. Şehrimizin gelecek nüfus potansiyelini de düşündüğümüz çalışmalarımız sayesinde çalışmaları tamamladığımız mahallelerimizin altyapısı geleceğe hazır hale geliyor. Yenilenen hatlar sayesinde kayıp ve kaçağı da minimum seviyeye indirerek bu konudaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. 19 kilometrelik yeni hattın ve su depolarının bölge halkına ve Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.