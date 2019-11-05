112 Acil Sağlık personelleri miniklerle bir araya geldi

112 Acil Sağlık personelleri 29 Ekim - 4 Kasım'ın Kızılay Haftası olması dolayısıyla Kaynarca anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler vererek ambulans donanımını görsel olarak tanıttılar. Anaokulu öğrencilerine sağlık yaşam konusunda bilgiler verildiğini belirten Kaynarca Anaokulu Müdürü Emre Demirer, “ Öğrencilerimize Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması, 112 Acil hattının gereksiz aranmasının önlenmesi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi, gelecek nesillerin sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimi verildi” dedi.