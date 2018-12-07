112 personelinden balonlu kutlama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 personeli Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Sakarya'da görev yapan tüm 112 istasyonlarının isimlerinin yazılı olduğu kırmızı balonları gökyüzünü bıraktı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Acil Sağılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ambulanslara karşı sürücülerin duyarlılığını artırmak için cadde kenarlarına “Trafikte Seni Aşamıyoruz, Yaşama Yol Ver” sloganıyla pankartlar asıldı. Serdivan AVM'de ise iki gün boyunca 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek için stant açıldı. Hafta münasebetiyle okullarda 112 ekipleri tarafından öğrencilere acil sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen bir diğer etkinlik de Camili Resmi Daireler Kampüsü Konferans Salonunda personele yönelik eğitimlerle başladı. Mesleki alanda çalışırken yaşanan olaylara karşı hukuki haklarına yönelik 112 personeli bilgilendirildi. Eğitim programının ardından Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Neslihan Karadeniz, 112 Saha Koordinatörü Hasan Büyükçolak tarafından personele karanfil dağıtıldı. Nöbette olan personele ile karanfil gönderildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün tebrik mesajının iletildiği programın sonunda üzerlerinde Sakarya'da görev yapan tüm 112 istasyonlarının isimlerinin yazılı olduğu kırmızı balonlar 112 personeli tarafından gökyüzüne bırakıldı.