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112 personelinden uçamayan güvercine yardım eli

Sakarya’da 112 Acil Sağlık Personeli, kanadından yaralanan güvercini tedavi ederek uçmasına yardımcı oldu.

Sakarya'da 112 Acil Sağlık Personeli, kanadından yaralanan güvercini tedavi ederek uçmasına yardımcı oldu.


Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Personeli olan İbrahim Duman, vak'a dönüşü yolda uçamayan bir güvercin gördü. Ambulansı durduran Duman, yaralı güvercinin yanına giderek eline aldı. Güvercinin sağ kanadının zedelendiğini ve uçamadığını göre Duman, yaralı bölgesini tedavi etti. Duman daha sonrasında yaralı güvercini tekrar doğaya saldı.

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