12 milyonluk ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' festivali başladı

Sakarya'nın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımının yapılacağı ve 12 milyon liraya mal olan ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' festivali başladı.

Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi çerçevesinde düzenlenecek 3 günlük festival başladı. 2 Haziran tarihine kadar çeşitli parkur ve etkinliklere devam edecek olan festivalde Sakarya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımı yapılacak. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen projede SUBÜ'nün yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'da proje ortakları arasında yer alıyor. Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleşen festivalde paydaşların konuşmasının ve çeşitli video gösterimlerinin ardından BMX bisikletleriyle gösteri yapıldı.

“400 işletmeye pedal dostluk girişimi eğitimi verdik”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Proje Koordinatörü Veysel Çıplak, “Bugün projesini yürüttüğümüz sürdürülebilir büyüme ve ortak çevreme koruma yoluyla Karadeniz havzamız bölgelerindeki insanların refahını iyileştirmek için ortak sorunlara, ortak çözümler sloganı ile Sakarya Büyükşehir yöneticiliğinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Ukrayna'dan ortaklarımızla daha da önemli hale gelen mavi ve yeşil geleceği sürdürülebilir hale getiren ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi'ni başlatıyoruz. Proje çerçevesinde bugün aramızda olan 100 genç girişimci adayına eko turizm girişimciliği, 400 işletmeye pedal dostluk girişimi eğitimi verdik” dedi.

“Bölgemize kalıcı bir hizmet sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turan Bek, “Hedefi öğrencilerine, bölge halkına, sektöre, ülkemize ve dünyaya katkıda bulunmak olan üniversitemiz ve proje ekibi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesiyle bölgemize kalıcı bir hizmet sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“12 milyon TL'ye mal olan bir projeyi hayata geçiriyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımız olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile ‘Karadeniz'de Pedal Çevirelim' proje çerçevesinde toplam maliyetimiz 893 bin 941 bin Euro olan yani 12 milyon TL'ye mal olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje çerçevesinde Karadeniz Bölgesi'ndeki gelir ve istihdamı arttırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine ciddi manada yoğunlaşıyoruz. Bunun yanı sıra var olan potansiyeli akıllı uygulamalar geliştirerek ve bu uygulamalarla birleştirerek, alandaki insan ve kurum kapasitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerle Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer büyükşehir belediyelerine, Karadeniz havzasında sınır ötesi ülkelerindeki belediyelere örnek olmaya inancımız tamdır ve örnek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bisiklet, geleceğin yeşil ve çevre dostu ulaşım aracıdır”

5 ülkede toplamda 25 adet bisiklet parkuru rotaları belirlediklerini aktaran Yüce, "Rota üzerinde edilebilecek tecrübeleri paylaşabilecekleri uygulamaları geliştiriyoruz. Şehrimizden geçen güzergahlarda sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracak işlemlerin yaygınlaştırılması için uzman kişiler ve STK'lardan, eğitime, mentorluk faaliyetlerini destekler almayı sağlıyoruz. Bu hususta toplam 102 girişimci adayına ve 475 sektör temsilcisine farklı alanlarda eğitimler verdik. Proje çerçevesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sporcuların kullanımına 50 adet dağ bisikleti aldık ve hizmete sunduk. Yine proje çerçevesinde iklim dostu hizmet anlayışıyla görevlilerin kullanması için 12 adet elektrikli bisiklet aldık ve hizmetlerine sunduk. Bisiklet, geleceğin yeşil ve çevre dostu ulaşım aracıdır. Proje çerçevesinde bisiklet turizmini büyüterek farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu projenin 2022-2027 ortak turistik ve kültürel stratejik planı oluşturulması ve uygulamasıyla politik ve kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, festivalin açılışına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bisiklet federasyonu yetkilileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bisiklet sporcuları ve vatandaşlar katıldı.