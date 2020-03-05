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12 Ülkeden 200 Öğrenci Anadolu'nun Akademisi'nde hazırlanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği 2020 Sakarya Uluslararası Öğrenciler Akademisi başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği 2020 Sakarya Uluslararası Öğrenciler Akademisi başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da desteklediği projeyle Sakarya'da ve çevre illerde üniversite okuyan yabancı öğrenciler, lisans eğitim programlarına Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde hazırlanıyor. Sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanan proje kapsamında öğrenciler; Siyasi ve İktisadi Meseleler, Türkiye Politik Tarihi ve Meseleleri, Sosyolojik Düşünce Tarihi, Dijital Tasarım, Felsefe Meseleleri, Temel Fotoğraf Eğitimi, Akademik Araştırma ve Teknikleri Yazımı, Ebru ve Çini, Türk Müziği Kültürü ve İcrası gibi çeşitli ders başlıklarıyla eğitim görüyor.


Nijer, Endonezya, Ürdün, Makedonya, Çad, Kazakistan, Sırbistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Somali ve Suriye gibi ülkelerden 200 öğrenci, 10 hafta boyunca Anadolu'nun Akademisi'nde misafir edilecek. Eğitimler kapsamında öğrencilerin üniversite müfredatına katkı sağlayacak çeşitli ihtisas alanlarında deneyim kazanmaları hedefleniyor.

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