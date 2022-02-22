13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Sakarya’da ’kasten öldürme’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya'da 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarma ekiplerinin takibi neticesinde oluşturulan yol kontrol noktasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.