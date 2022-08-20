13.5 milyona tamamlandı, nitelikli istihdama büyük katkı sağlayacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arifiye Meslek Yüksekokulu'na kazandırılan ve 13 buçuk milyon liralık yatırımla inşa edilen 3 laboratuvar, törenle açıldı.

Kamu-üniversite-iş dünyası iş birliği ile SUBÜ Arifiye Meslek Yüksekokulu'na kazandırılan ve 13 buçuk milyon liralık yatırımla inşa edilen Motor Testi ve Simülasyon Laboratuvarı, Mekatronik Laboratuvarı ve Kaynak ve Simülasyon Laboratuvarı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Sarıbıyık, üniversitede uygulamalı derslere ve nitelikli ara çalışanlar yetiştirilmesine katkı sağlayacak donanımlarla dizayn edildiklerini ve toplam bin metrekare kapalı alana sahip olan üç laboratuvarın 13 buçuk milyon liralık yatımla inşa edildiğini aktardı.

“Alaylı işi mektepli teoriyi bilirdi”

Sakarya'nın Türkiye'nin potansiyeli en yüksek olabilecek, gelişmeye çok açık ve vizyonunu çok doğru belirlemiş bir şehir olduğunun altını çizen Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Dünyada önce ilk 10 sonra ilk 5 ekonomiye girip üretimde ve yeni nesil alanlarda son derece gelişmiş ülkelerden birisi olmak için çabalıyoruz. Bunun için şehirleri çok iyi çalıştırmamız lazım. Burada kamu-üniversite-iş dünyasının güzel bir birlikteliğini görüyoruz. Şehrin ve ülkenin aktörlerinin bir araya gelmesi, birlikte çalışması, doğru kararlar alması ve bu kararları uygulamaya geçirmesi oldukça kıymetli. Bu mekanizmanın iyi çalıştığını görüyorum. Bütün kurumları ortak çalışma kültürüne göre dizayn etmek ve bu yönde hedef koymak lazım. Geçmişte alaylı ve mektepli ayrımı yapılır, alaylı işi mektepli teoriyi bilirdi ama bunlar bir türlü örtüşmezdi. Günümüzde artık bunları buluşturmamız gerekiyor. SUBÜ'nün kuruluş felsefesinde de bu var. İhtiyaç duyulan insan kaynağı sahada yetiştiriliyor. Esasında kilit nokta da zaten insan kaynağını iyi yetiştirmek ve bunu doğru planlamak. Artık her organize sanayi bölgesinde bir meslek lisesi ve meslek yüksekokulu görmeliyiz. İnsan kaynağımızı dünyayla rekabet edilebilir hale getirmek uygulamayla yerinde öğrenmekten geçiyor” dedi.

“Üç laboratuvar, 13 buçuk milyon liralık yatırımla inşa edildi”

Laboratuvarların kamu-üniversite-iş dünyası birlikteliğinin önemli çıktılarından birisi olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Ülkemiz yeni atılımlarla hızla büyür ve gelişirken bu hızın kesintiye uğramaması için nitelikli çalışan en çok ihtiyaç duyulan unsurlardan birisi. Ortaya koyduğumuz +1 Eğitim Modeli bir nebze de olsa bu ihtiyaca merhem oluyor. Ancak öğrencilerimiz daha iş yerine gitmeden okullarımızın teknik donanımı güçlü olmalı ve güncele ayak uydurmalı. İşte bu noktada açılışını yapacağımız laboratuvarlar tam anlamıyla üniversitede uygulamalı derslere ve nitelikli ara çalışanlar yetiştirilmesine katkı sağlayacak donanımlarla dizayn edildiler. Toplam bin metrekare kapalı alana sahip olan üç laboratuvar, 13 buçuk milyon liralık yatırımla inşa edildi” diye konuştu.

“İş garantili kursları burada gerçekleştirebileceğiz”

Laboratuvarlarda gerçek motor testi ve yanma simülasyonunun yapılabileceğini kaydeden Sarıbıyık, “Ayrıca Otomotiv Teknolojisi Programında yer alan birçok dersin uygulamalarına da imkân sağlayacak. Mekatronik Laboratuvarı; Hidrolik ve Pnömatik Sistemler, PLC Uygulamaları, Elektrik Motorları ve Sürücüleri derslerinin uygulamalarına katkı verecek. Kaynak ve Simülasyon Laboratuvarında ise Elektrik Ark ve Oksi-Gaz Kaynak Teknikleri ve Uygulamaları, Çelikler ve Kaynak Yöntemleri, Tamir Bakım Kaynağı ile Gazaltı Kaynak Teknikleri ve Uygulamaları derslerinin uygulamalı kesimleri gerçekleştirilecek. El ve gönül birliği ile oluşturulan bu laboratuvarlar ile Türkiye'ye, Sakarya'ya ve insanlığa hizmet edecek nice öğrenciler yetiştirilecek ve nice projeler hazırlanacak. Marifet iltifata tabidir derler. Laboratuvarların oluşmasına destek olan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu sinerji daha nice güzel sonuçlara vesile olacaktır. Artık iş garantili bölüm ve programlara doğru gittiğimiz bu günlerde kısa süreli ara personel yetiştirmek için de iş garantili kursları burada gerçekleştirebileceğiz” şeklinde konuştu.