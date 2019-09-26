13'ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması Sapanca'da

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 13'ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması 1-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ABAF ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ali Zarga, İmren Ergin, Şadi Akdoğan'ı makamında misafir etti.

Ziyarette konuşan ABAF Başkanı Engin Uztürk “Kesintisiz bir uluslararası yarışma yapılmaktadır. Düzenlenen yarışmamıza birçok ülkeden yarışmacılar katılmaktadır. Dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılması için talepte bulunduk. Bunun için de herkesin desteği bizim için çok önemlidir. Sapanca Belediye Başkanı Sayın Özcan Özen'e de desteklerinden ve nazik misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Sapanca'mızın tanıtımına yönelik çok önemli bir yarışma olduğuna inanıyorum. Bizlerde Sapanca Belediyesi, olarak elimizden gelen desteği imkânlar ölçüsünde vereceğiz. Doğal hayatın korunması her şeyin önünde tuttuğumuz bir konudur. Yarışmada mücadele edecek olan bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.