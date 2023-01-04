14 saati geçti bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün gece çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangına ilişkin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ayağından yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Dün gece saatlerinde çıkan yangının ardından ekipler yaklaşık 14 saattir soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.