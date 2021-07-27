İhlas Haber Ajansı

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14 yaşındaki gencin izinsiz kullandığı traktör sonu oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 14 yaşındaki genç, ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 14 yaşındaki genç, ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada traktör altında kalan genç, hayatını kaybetti.


Kaza, Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki Semih Günay idaresindeki traktör kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan traktörün altında kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı incelemesi sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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