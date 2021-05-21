15 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada yedikleri yemek sonrasında zehirlenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yemek yiyen işçilerden 15'i rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan işçilerden bazıları olay yerine sevk edilen ambulanslar ile bazıları ise şahsi araçları ile hastaneye başvurdu. Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.