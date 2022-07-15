15 Temmuz Akyazı'da çeşitli programlarla kutlanacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı Akyazı ilçesinde çeşitli programlarla kutlanacak.

FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Akyazı Çarşı içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gerçekleştirilecek. Türk Milletinin destansı mücadelesinin kutlanacağı ve şehitlerin dualarla anılacağı etkinliğe tüm ilçe halkını davet eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu şanlı direnişin ve Türk Milletinin yazmış olduğu 15 Temmuz Destanı'nın 6'ıncı yıl dönümünde Akyazı Çarşı içinde Akyazı Kaymakamlığımız ile birlikte 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gerçekleştireceğiz. Şehitlerimizi dualarla anacağımız ve bu milli mücadele günümüzü kutlayacağımız etkinliğimize tüm Akyazılı hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.