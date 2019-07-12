Kolay bir süreçten geçmedik” dedi.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 3. yıl dönümü vesilesiyle Esentepe Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' programı gerçekleşti. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü İhsan Açık, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve davetliler katıldı. Saygı duruşuda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla panel başladı.

"Önemli bir dönüm noktasıydı"

Prof.Dr. Kemal İnat'ın moderatörlüğünde SETA Toplum ve Medya Araştırma Direktörü Dr. İsmail Çağlar, Gazete Yazarı Halime Kökçe, Sakarya 15 Temmuz Gazisi Av. Mehmet Akyazıcı konuşma yaptı. Moderatör İnat yaptığı konuşmada, “Bu darbe girişimininin arkasındaki en azından sahnenin ön yüzünde görülen aktörlerin bir tanesi bir terör örgütüydü. Birçok yere saldırılar düzenlendi çok sayıda insanımız şehit oldu ve yaralandı. Darbe planını çok ön plana çıkarıyoruz ama Türkiye çok ağır bir terör saldırısı maruz kaldı. Ben 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için sürekli konuşması gerektiğini düşünüyorum. O gece yaralanan insanların bir kısmı hala sağlığına kavuşamamış durumda. Hatırlamamız gerekiyor bu gece yaşananlar önemli bir dönüm noktasıydı” dedi.

"Kolay bir süreçten geçmedik"

Sakarya 15 Temmuz Gazisi Av. Mehmet Akyazıcı ise yaptığı açıklamada, “Tekbir getirerek valilik kapısındaki askerlere yürümeye başladık. Gerçekten o anda savaş duygusu yaşıyorsunuz. Yaşadım da o duyguyu ben orada. Karşıdan asker ateş ediyor hafif namluyu indirse öleceksiniz orada. Ama siz tekbir getirerek üstüne doğru gidiyorsunuz savaş duygusundasınız. Ölüm o anda aklınızın hiçbir yerinde yok. Asıl darbeci subay tayfası yavaş yavaş valiliğe çekilmeye başladı önlere erleri koymuşlar. Bizde bu sırada askerlerin üzerine doğru gidiyoruz bu sırada vatandaşlar askerlerin elinden silahları almaya çalışıyor. Bu sırada subaylarda ateş etmeye başladı. Ateş olayı normal rutine girdi. Ölmüşsünüz kalmışsınız hiç önemli değil. Tam valilik kapısının oraya geldik artık kıstırıldı subaylar ama biz az kişiyiz arkadan insanları çağırıyoruz. Çağırdığım anda bir irkilme hissettim. Bir baktım bacak kısmından paltolunum delik yanda insanlar yerde. İlk anda ne olursa olsun filmde zannediyorsunuz. Bir baktım gerçekten vurulmuşum. Hemen kendimi duvar dibine attım. İlk düşüncem ben biraz sonra öleceğim şehit olacağım. Bağırmak yok, inlemek sızlamak yok. Ben kelimeyi şehadet getireyim dedim. Kelimeyi şehadet getirdim. Rabbim ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Kolay bir süreçten geçmedik” diye konuştu.