15 Temmuz şehidi Gökbayrak, mezarı başında anıldı

İstanbul'da 6 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da bir dizi program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Programa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yakınları, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş sonucu şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

“Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın”

15 Temmuz şehidi Gökbayrak'ın mezarı başında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Bugün yine Türk tarihine şanla, şerefle yazılmış, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz vesilesiyle bir araya geldik ve şehidimizi burada yad ediyoruz. Başta Serdar kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize rabbim gani gani rahmet eylesin. Dünyanın en kıymetli vatan toprağında yaşıyoruz. İnşallah Rabbim bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Evlatları yetişecek vatana, millete babaları gibi kahramanlık gösterecek ve onun ismini layıkıyla temsil edecek evlatlar olacaklar. Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın ama 15 Temmuz ruhunu ve İstiklal Marşı'nı yazdıran ruhu da bu milletten almasın” dedi.