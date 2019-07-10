15 Temmuz Şehitleri SAÜ'de anılacak

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üçüncü yılında, demokrasimiz için şehit düşen kahramanları anmak, milli birlik ve demokrasi ruhunu diri tutmak adına Sakarya Üniversitesi'nde anma etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında gün boyu, ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi', ‘Cephe Sakarya; Darbeye Karşı Kol Kola', ‘Geceden Şafağa 15 Temmuz' belgesel-film gösterimi düzenlenecek. Sakarya Üniversitesi, öğrencilerinin 15 Temmuz Şehitlerini ve 15 Temmuz ruhunu kavrayışlarını diri tutmayı önemsemektedir. Buna yönelik etkinlikler eğitim-öğretim yılına yayılacak. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ‘Yaşayan Kampüs' projesi kapsamında Esentepe Kampüsünde 15 Temmuz şehitleri için anıt ve anıtsal rota tasarlayacak.