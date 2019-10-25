İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 ton LPG yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 15 ton LPG yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 15 ton LPG yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü.


Kaza, Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ton LPG yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. SAKTİM ekibi de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. 15 ton LPG'nin bulunduğu tanker çevresinde sızıntı ihtimaline karşı önlem alındı. Yapılan kontrolde tankerde sızıntı olmadığı belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.